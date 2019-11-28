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28.11.19 08:31

31 декабря предлагается законодательно признать выходным днем

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
28 ноября. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного дня.

О внесении законопроекта журналистам сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Авторы - вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и еще ряд парламентариев - отмечают в пояснительной записке, что в настоящее время, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, 31 декабря не является нерабочим праздничным днем.

Однако, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года, указывается в пояснительной записке.

При этом отмечается, что правительство РФ наделено полномочиями по переносу выходных дней на другие дни в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней.

Законопроектом предлагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю.

При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом РФ.

Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, считают авторы.

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