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28.11.19 08:33
"Уральские авиалинии" с середины декабря начнут летать из Екатеринбурга в Сиань
Рейсы в Сиань будут осуществляться четыре раза в неделю на самолете Airbus A320neo вместимостью 176 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован по понедельникам, средам пятницам и субботам. Время в пути составит шесть часов.
Согласно данным сайта "Кольцово", в настоящее время из Екатеринбурга в Сиань полеты не осуществляются.
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов производства Airbus (двадцать шесть А320, шестнадцать А321 и пять А319). Основной акционер авиакомпании - ее гендиректор Сергей Скуратов.
Международный аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.
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