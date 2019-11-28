"Уральские авиалинии" с середины декабря начнут летать из Екатеринбурга в Сиань

28.11.19 08:33

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) с 16 декабря открывает рейс из Екатеринбурга в китайский город Сиань, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Рейсы в Сиань будут осуществляться четыре раза в неделю на самолете Airbus A320neo вместимостью 176 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован по понедельникам, средам пятницам и субботам. Время в пути составит шесть часов.

Согласно данным сайта "Кольцово", в настоящее время из Екатеринбурга в Сиань полеты не осуществляются.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов производства Airbus (двадцать шесть А320, шестнадцать А321 и пять А319). Основной акционер авиакомпании - ее гендиректор Сергей Скуратов.

Международный аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.