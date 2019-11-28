Мариинский театр покажет в Китае балеты "Дон Кихот" и "Жар-птица"

28.11.19 08:43

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Балетная труппа Мариинского театра отправляется в четверг на гастроли в Китай.

Как сообщает пресс-служба театра, артистов ждут в Пекине и Нанкине, где они присоединятся к гастролям оркестра, оперной труппы и хора Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

С 28 ноября по 6 декабря балетная труппа представит восемь спектаклей на крупнейших сценических площадках Китая: в Национальном центре исполнительских искусств (Пекин) и в Центре исполнительских искусств провинции Цзянсу в Нанкине.

В каждом городе трижды будет показан один из любимых зрителями всего мира балетов - "Дон Кихот" Александра Горского, а также состоится по одному вечеру балетов Михаила Фокина. В программу войдут "Жар-птица", "Шопениана" и "Шехеразада".

В гастролях примут участие ведущие солисты труппы, которые хорошо знакомы китайским зрителям, и те, для которых эта поездка в Китай станет первой. Партии Китри и Базиля исполнят Рената Шакирова и Тимур Аскеров, Елена Евсеева и Алексей Тимофеев.

В одноактных балетах на сцену выйдут Екатерина Осмолкина, Мария Ширинкина, Татьяна Ткаченко, Мария Ильюшкина, Данила Корсунцев, Александр Романчиков, Максим Зюзин. Будут на гастролях и дебюты: Анастасия Нуйкина впервые исполнит партию Жар-птицы в одноименном балете, а Мария Буланова - Зобеиды в "Шехеразаде".