Проезд в общественном транспорте Южно-Сахалинска с 1 января подорожает до 22 рублей

28.11.19 08:49

© РИА Новости. Евгений Одиноков

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Стоимость проезда в общественном транспорте в Южно-Сахалинске с 1 января 2020 года подорожает на 2 рубля, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

"С 1 января в Южно-Сахалинске изменится стоимость проезда в городских автобусах с нынешнего тарифа 20 рублей до 22 рублей, на пригородных маршрутах - с нынешнего тарифа 1,9 рубля до 2,1 рубля за 1 км пути", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что в последний раз цену на билеты в городских автобусах повышали на 3 рубля в апреле 2016 года - с 17 до 20 рублей, размер ежемесячного платежа по проездному не менялся почти 9 лет (с июня 2011 года).

Средства, полученные от изменения тарифoв, перевозчики направят на индексацию заработной платы работникам транспортных предприятий, выплату налогов, приобретение запасных частей и топлива, принятие новых мер по обеспечению безопасности пассажиров.

Несмотря на повышение цены проезда в общественном транспорте, "Южно-Сахалинск останется городом с одним из самых низких тарифов на Дальнем Востоке", отмечает пресс-служба.

Так, в Благовещенске при оплате наличными одна поездка в городском транспорте обходится в 23 рубля, в Хабаровске - 26 рублей (вечером после 20:00 - 30 рублей), в Петропавловске-Камчатском - 27 рублей, в Якутске и Владивостоке - 28 рублей.

В Южно-Сахалинске продолжат действовать транспортные карты длительного пользования, дающие право бесплатного проезда для граждан старше 70 лет и школьников.