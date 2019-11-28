Без гимна и флага: России могут запретить участвовать в международных соревнованиях
  
Радикально реформировать: Минспорт может аннулировать лицензию ВФЛА
   
Без проволочек: мост через Лену могут построить в Якутии в 2025 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
28.11.19 08:56

"Газпром трансгаз Нижний Новгород" уверен, что работа ГРС "Вад" не могла стать причиной отравления школьников

© РИА Новости. Егор Еремов
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Работа газораспределительной станции (ГРС) "Вад" не могла стать причиной отравления учащихся Вадской школы, говорится в заявлении ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", дочерней компании ПАО "Газпром".

Ранее сообщалось, что в понедельник в школе в Нижегородской области пострадали 44 человека (43 детей и один взрослый), предположительно от отравления газом. После обследования медиков все пострадавшие были отпущены домой.

"Трансгаз" сообщает, что Волжско-Окское управление Ростехнадзора не зафиксировало нарушений в режиме эксплуатации 25 ноября 2019 года технологического оборудования газораспределительной станции (ГРС) "Вад" Вадского района Нижегородской области. Соответствующее заключение поступило сегодня в адрес ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", информируют газовики.

"Ростехнадзор установил, что режим работы технологических устройств ГРС "Вад" 25 ноября соответствовал Технологическому регламенту на эксплуатацию, определяющему порядок организации надежного и безопасного ведения технологического процесса данной станции. Осмотр узлов одоризации и подогрева газа, емкости для хранения одоранта показал, что оборудование технически исправно. Отказов в работе оборудования и ошибок в действиях персонала специалистами Ростехнадзора не зафиксировано. Работы по сливу одоранта в емкость хранения и заправка одорантом расходных емкостей на ГРС "Вад" 25 ноября не производились. Таким образом, несанкционированного выброса и разлива одоранта не установлено", - говорится в релизе.

"Трансгаз" также отмечает, что в тот день ветер дул не от ГРС к школе, а от школы к ГРС.

"Согласно информации, полученной от ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 25 ноября в период с 9:00 до 12:00 по данным ближайшей метеостанции наблюдался штиль с переходом в юго-западный ветер скоростью до 4 м/с. То есть ветер дул по направлению от Вадской средней школы в сторону газораспределительной станции. Необходимо также отметить, что газ в два раза легче воздуха, поэтому, по законам физики, сразу поднимается в верхние слои атмосферы. Соответственно, ветер даже теоретически не мог бы донести запах одоранта от ГРС "Вад" до школы, находящейся на расстоянии около 2,2 км от ГРС в центре плотной жилой застройки", - сообщает компания.

"Работа ГРС "Вад" не могла стать причиной отравления учащихся Вадской школы", - резюмируют специалисты "трансгаза".

"Газпром трансгаз Нижний Новгород" сообщает, что направил материалы видеонаблюдения с 7:00 25 ноября и оперативную документацию ГРС "Вад" в Следственный комитет.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.11.19 11:17
Отказ в компенсациях родственникам жертв катастрофы Ту-154 будет обжалован
.
  28.11.19 10:57
Москву полностью украсят к Новому году до 16 декабря
.
  28.11.19 09:45
Маршрут трамвайной линии в Бирюлево утвердят в следующем году
.
  27.11.19 16:18
Собянин отметил важность запуска трассы Москва-Петербург на полную мощность
.
  27.11.19 15:46
Более 10 тыс. артефактов нашли археологи в Москве в 2019 году
.
  27.11.19 13:14
Инвестиции в московскую экономику в 2019 году выросли почти на 11%
.
  27.11.19 11:59
Чукотка накормит гостей фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" икрой и олениной
.
  27.11.19 10:32
Москвичи запустили петицию о сносе киноцентра "Соловей"
.
  27.11.19 10:16
Первая в этом сезоне всепогодная лыжная трасса открылась в парке "Сокольники"
.
  27.11.19 08:46
Рождественский уличный фестиваль пройдет в Москве с 13 декабря по 12 января


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket