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28.11.19 08:58
Режим ЧС введен в иркутском поселке из-за нехватки топлива
"Режим ЧС введен с 8:00 вторника до 16:00 пятницы. В настоящее время запас топлива - на семь суток. Направили в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области документы для выделения топлива из аварийного запаса. Предварительно, наша заявка одобрена", - сказала Мирошник.
Она пояснила, что ситуация с нехваткой топлива в четырех поселковых котельных, ежедневно сжигающих около 100 тонн угля, возникла из-за задолженности населения за коммунальные услуги, которая составляет более 40 млн рублей.
По данным главы поселка, в Железнодорожном проживают 6,3 тыс. человек, из них 2,4 тыс. человек пользуются услугами теплоснабжения.
Рабочий поселок Железнодорожный расположен в северо-западной части Иркутской области.
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