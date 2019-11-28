Режим ЧС введен в иркутском поселке из-за нехватки топлива

28.11.19 08:58

© РИА Новости. Павел Львов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области в связи с отсутствием нормативного запаса топлива в котельных, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" в четверг глава муниципалитета Татьяна Мирошник.

"Режим ЧС введен с 8:00 вторника до 16:00 пятницы. В настоящее время запас топлива - на семь суток. Направили в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области документы для выделения топлива из аварийного запаса. Предварительно, наша заявка одобрена", - сказала Мирошник.

Она пояснила, что ситуация с нехваткой топлива в четырех поселковых котельных, ежедневно сжигающих около 100 тонн угля, возникла из-за задолженности населения за коммунальные услуги, которая составляет более 40 млн рублей.

По данным главы поселка, в Железнодорожном проживают 6,3 тыс. человек, из них 2,4 тыс. человек пользуются услугами теплоснабжения.

Рабочий поселок Железнодорожный расположен в северо-западной части Иркутской области.