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28.11.19 09:20

Аэропорт Хабаровска номинирован на премию "Звезда Дальнего Востока"

© РИА Новости. Вячеслав Реутов
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт Хабаровска им. Г.И. Невельского стал одним из претендентов на премию "Звезда Дальнего Востока" в номинации "Развитие территории", сообщает пресс-служба Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

"Аэропорт участвует в номинации "Развитие территории". В этом направлении представлены проекты предпринимателей, благодаря которым Дальний Восток получает дополнительные преимущества", - говорится в сообщении.

Премию будут вручать в декабре в Москве в рамках "Дней Дальнего Востока".

"Наша стратегическая цель - в качестве узлового аэропорта способствовать развитию межрегионального сообщения внутри Дальнего Востока, обеспечивать связность региона с другими частями страны. Благодаря созданию новой современной терминальной инфраструктуры мы сможем эффективно реализовать транзитный потенциал аэропорта Хабаровск на внутренних направлениях, обеспечивая повышение транспортной доступности региона и мобильности дальневосточников", - сказал председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк, которая цитирует пресс-служба АПИ.

По его словам, Дальний Восток - уникальный регион, предоставляющий огромные возможности для работы. "Премия "Звезда Дальнего Востока" на примерах конкретных достижений, направленных на развитие региона, его экономического роста, как нельзя лучше демонстрирует эти возможности. Для аэропорта Хабаровск выдвижение на участие в премии имеет особое значение", - добавил Басюк.

Как сообщалось, новый терминал внутренних авиалиний площадью более 27 тыс. кв. метров способен ежегодно обслуживать до 3 млн пассажиров.

Реализация проекта началась в марте 2018 года. 30 августа 2019 года было получено разрешение на ввод аэровокзального комплекса в эксплуатацию от Росавиации, а 4 сентября новый терминал торжественного открыл президент РФ Владимир Путин. 30 сентября новый терминал осмотрел вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта - пример комплексного подхода к решению задачи, поставленной президентом России по ускоренному развитию Дальнего Востока. Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития (ТОР) и получил весь пакет льгот. И самое важное - это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. Важно, что режим ТОР работает на людей, что запуск нового терминала сделает жизнь тех, кто живет и прилетает в Хабаровский край, удобнее и комфортнее", - сказал Трутнев.

Проект был реализован в рамках ТОР "Хабаровск", при участии японских инвесторов - SojitzCorp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей - заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей - собственные средства инвесторов.

Терминал был спроектирован компанией Assmannberaten+planen (Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия). Генеральным подрядчиком строительства стал турецкий консорциум ЛимакМаращСтрой, техническим заказчиком - DBC Consultants.

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