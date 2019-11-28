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28.11.19 09:33

Десять новых субсидированных авиамаршрутов на Колыму откроют в 2020 году

© РИА Новости. Владимир Астапкович
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Десять новых субсидированных авиамаршрутов, которые свяжут Магаданскую область с Сибирью, Уралом и другими макрорегионами страны, откроются в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Благодаря новым маршрутам в 2020 году жители области смогут совершать перелеты в Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Жуковский, Краснодар, Иркутск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Хабаровск и Москву", - говорится в сообщении.

Новой возможностью смогут воспользоваться льготные категории граждан: молодежь до 23-х лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды 1, 2, 3-й групп, сопровождающие их граждане и члены многодетных семей.

Рейсы по маршруту Магадан - Москва - Магадан будет выполнять дочерняя компания "Аэрофлота" - "Россия". Решение принято по результатам согласования с правительством РФ основных параметров программы "плоских" тарифов. С учетом роста основных расходов, в частности на топливо, компания увеличила тарифы на уровень инфляции (4,3%). Таким образом билет из Магадана в Москву стоит 13 770 рублей и 22 950 рублей по маршруту "туда-обратно".

Как сообщалось, в настоящее время в РФ действуют две программы поддержки внутренних авиаперевозок - на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, которые утверждены одним постановлением, а также межрегиональных рейсов. Согласно бюджету 2019-2021 гг., авиакомпании, участвующие в программе субсидирования межрегиональных перевозок, получат за трехлетний период 25 млрд руб., в том числе в 2019 году - 7,85 млрд руб.

Действует также программа "плоских" тарифов, то есть не меняющихся в течение года.

"Аэрофлот" ввел такие тарифы в 2015 году, в прошлом году к программе присоединилась его дочерняя авиакомпания "Россия". В настоящее время тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Тариф "Аэрофлота" в города ДФО и обратно - 25 тыс. руб., "России" - 22 тыс. руб. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, которые не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

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