Более 2 тыс. человек станут участниками зимнего полумарафона в Екатеринбурге

28.11.19 09:38

© РИА Новости. Игорь Руссак

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Забег "Зимний полумарафон" состоится 1 декабря в Екатеринбурге, сообщается на официальном портале администрации города.

Участниками забега станут более двух тысяч человек.

"Если в прошлом году в забеге приняли участие порядка 1 тысячи 700 профессиональных спортсменов и любителей, то в этом сезоне за три дня до старта зарегистрировались уже 2200 участников", - приводятся в сообщении слова начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Людмилы Фитиной.

По словам директора забегов Андрея Уткина, марафонцам предстоит пробежать две дистанции на выбор - классический полумарафон 21 км и укороченный отрезок трассы длиной 7 км.

"Дистанция полумарафона будет пролегать в основном по набережной городского пруда и частично по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина и Челюскинцев", - добавляется в пресс-релизе.

Старт и финиш состязаний запланирован на площадке киноконцертного театра "Космос".

Кроме того, будет предусмотрен и детский забег на 400 м на территории спортивного комплекса "Динамо".