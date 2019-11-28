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28.11.19 09:45

Маршрут трамвайной линии в Бирюлево утвердят в следующем году

© РИА Новости. Владимир Федоренко
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Окончательное решение по проекту маршрута будущей трамвайной линии в Восточное и Западное Бирюлево утвердят к середине следующего года, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"В настоящее время Институтом Генплана Москвы подготовлен проект маршрута трамвайной линии от Чертановской улицы в Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Окончательное решение примем в первом полугодии будущего года", - заявил Хуснуллин.

По его словам, при проработке проекта особое внимание уделяется вариантам увязки трамвайной линии с проектируемой Бирюлевской линией метро.

Предполагается, что длина новой линии составит 5,3 км.

По предварительным расчетам ветка пройдет вдоль улицы Красного Маяка от пересечения с Чертановской улицей, мимо южного вестибюля метро "Пражская". Линия пересечет Кировоградскую улицу, Варшавское шоссе, пройдет вдоль улицы Подольских Курсантов, пересекая Дорожную улицу. Затем маршрут трамвая пройдет по эстакаде над Курским направлением Московской железной дороги. Разворотное кольцо разместят в районе Западное Бирюлево на пересечении улиц Подольских Курсантов и Харьковская.

На новой линии будет девять остановок, одна из которых расположится на эстакаде. Также здесь построят трамвайное депо и здание конечной остановки.

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