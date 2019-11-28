Экс-глава банка "Советский" получил к 3 года колонии за растрату более 1,7 млрд рублей

28.11.19 09:51

© РИА Новости. Евгений Одиноков

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Карпова, признанного виновным в растрате крупной принадлежащей банку суммы, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

"Суд установил, что Карпов, являясь председателем правления ЗАО Банк "Советский" совместно с иными лицами дела которых выделены в отдельные производства, в составе организованной группы, путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, похитили денежные средства кредитного учреждения в размере 1 783 663 191 рубля, перечислив их на банковские счета подконтрольных им организаций", - говорится в сообщении.

Карпов вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как сообщается, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима. Гражданский иск государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", выступающей по делу в качестве представителя потерпевшего, о взыскании с Карпова солидарно с соучастниками преступления более 1,7 млрд похищенных рублей признан судом по праву и передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Суд установил, что в 2013-2015 годах Андрей Карпов, занимавший на тот момент должность председателя правления банка "Советский", совместно с председателем совета директоров Станиславом Митрушиным и председателем кредитного комитета банка "Советский" Андреем Кузнецовым, тремя сотрудниками кредитного учреждения, а также иными гражданами и неустановленными лицами в составе организованной группы выдавали заведомо невозвратные кредиты. Фигуранты получали 6% от суммы кредитов, выдаваемых банком фиктивным заемщикам. Таким образом соучастники присвоили более 1,7 млрд рублей.

Уголовные дела в отношении троих участников преступной группы ранее были направлены в Выборгский районный суд Петербурга. Расследование в отношении прочих членов преступной группы продолжается.

Как сообщалось, 21 октября Выборгский районный суд Петербурга приговорил Кузнецова к четырем годам условного заключения со штрафом в 500 тыс. рублей.

Банк России отозвал лицензию у банка "Советский" 3 июля 2018 года. До отзыва лицензии "Советский" несколько лет санировался.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе 2018 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом банк "Советский" и открыл в отношении него конкурсное производство.

Банк "Советский" по итогам первого квартала 2018 года занимал 215-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".