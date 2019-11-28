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28.11.19 10:06

В Дагестане ликвидирована банда из 250 человек, причастная к убийствам и теракту

© РИА Новости. Игорь Зарембо
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы в Дагестане пресекли деятельность организованной преступной группы "Шараповские", сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Состав группировки насчитывал более 250 человек. Среди них действующие на тот период (2007-2015гг) сотрудники МВД по Республике Дагестан, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, участники банды причастны к совершению в 2007-2015 гг. на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.

В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 года в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения.

В настоящее время, заявили в спецслужбе, основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.

Ряд фигурантов, по данным ФСБ уже, осуждены к длительным срокам лишения свободы, а скрывшиеся лица объявлены в розыск.

Из незаконного оборота изъято значительное количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов к ним, взрывчатых веществ, а также состоявшие в арсенале бандитов противотанковые ракетные комплексы. Обнаруженные взрывоопасные предметы обезврежены и уничтожены на месте установленным порядком.

Мероприятия по ликвидации банды проводились ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом.

Со своей стороны представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что в период с августа по ноябрь 2019 года на территории Дагестана и Москвы задержаны четыре соучастника банды.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех лиц, причастных к совершению преступлений, сказала Иванова.

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