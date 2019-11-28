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28.11.19 10:06
В Дагестане ликвидирована банда из 250 человек, причастная к убийствам и теракту
"Состав группировки насчитывал более 250 человек. Среди них действующие на тот период (2007-2015гг) сотрудники МВД по Республике Дагестан, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья", - сказали в ЦОС.
По данным спецслужбы, участники банды причастны к совершению в 2007-2015 гг. на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.
В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 года в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения.
В настоящее время, заявили в спецслужбе, основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.
Ряд фигурантов, по данным ФСБ уже, осуждены к длительным срокам лишения свободы, а скрывшиеся лица объявлены в розыск.
Из незаконного оборота изъято значительное количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов к ним, взрывчатых веществ, а также состоявшие в арсенале бандитов противотанковые ракетные комплексы. Обнаруженные взрывоопасные предметы обезврежены и уничтожены на месте установленным порядком.
Мероприятия по ликвидации банды проводились ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом.
Со своей стороны представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что в период с августа по ноябрь 2019 года на территории Дагестана и Москвы задержаны четыре соучастника банды.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех лиц, причастных к совершению преступлений, сказала Иванова.
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