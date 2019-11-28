Назначена экспертиза спорных сделок по делу об убытках "Восточного" на 1,7 млрд рублей

28.11.19 10:27

© РИА Новости. Андрей Старостин

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Амурской области в четверг принял решение приостановить рассмотрение иска совладелицы банка "Восточный" Марины Ушаковой о взыскании около 1,66 млрд рублей убытков с Артема Аветисяна и Аллы Цытович, представлявших в 2016 году Юниаструм банк (присоединен к "Восточному"), для проведения экспертизы по сделкам, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании суда.

"Назначить судебную оценочную экспертизу. Поручить проведение экспертизы ООО "Индустрия-Сервис" (Владивосток), эксперту Дмитрию Вовку", - заявила судья Ольга Швец.

Экспертиза спорных сделок должна быть проведена до 20 февраля 2020 года. Заседание по вопросу возобновления рассмотрения дела назначено на 4 марта 2020 года.

В заседании суда участвовали представители истца Александр Свинцов и Леонид Прохоров, а также Артем Назаров и Вячеслав Ганжала - представители Цытович и Аветисяна.

Свинцов оспорил в суде позицию ответчика, что Ушакова действует в интересах только Evison (миноритарный акционер банка "Восточный", подконтрольна Baring Vostok - ИФ). По его словам, в деле затронуты интересы всех, кто есть в реестре акционеров "Восточного".

"Деньги будут причитаться банку. Банк парадоксальным образом злоупотребляет в настоящем деле и возражает против взыскания денег (. . .) При этом он столкнулся с проблемой докапитализации, с необходимостью создания дополнительных резервов. Деньги банку нужны, а банк возражает. Пчелы против меда", - заявил Свинцов.

Представители ответчика поинтересовались, почему акт проверки ЦБ РФ с грифом ДСП (для служебного пользования) был передан Ушаковой. Представители истца пояснили, что акт был передан на основании адвокатского запроса и не может являться недопустимым доказательством, так как он уже был раскрыт при рассмотрении другого дела (об исполнении опциона).

Истец ходатайствовал об отложении судебного заседания, ответчик возражал, полагая, что все необходимые доказательства для дела уже имеются. Также Ганжала настаивал на том, что Ушакова - номинальный акционер и как самостоятельный акционер себя не проявляла. "Заявления, что она (Ушакова - ИФ) действует в интересах акционеров банка, на наш взгляд, лирика", - заявил Ганжала, настаивал, что у истца "технический статус" в интересах Evison.

Представитель ответчика пояснил, что если бы иск подала компания Evison, то речь непременно уже шла бы о преюдиции с другим делом между ней и "Финвижн", судебный спор по которому был решен не в пользу Evison.

Представители заявителя отметили, что совпадение интересов не означает знак равенства между отдельными акционерами и компаниями. Они настаивали на проведении экспертизы спорных сделок.

Требования истца основаны на утверждении, что ответчики совершили заведомо убыточные сделки. В частности, речь идет о приобретении у компании "Бок Раша" (материнская компания Юниаструм банка - ИФ) миноритарных пакетов акций и долей в уставных капиталах других юридических лиц.

Кроме того, были выкуплены права опциона на увеличение доли участия в уставных капиталах данных компаний. Всего, как отмечает истец, с 23 июня по 13 июля 2016 года было совершено 15 таких сделок на сумму 1 млрд 658 млн 110 тыс. рублей. Суду были представлены отчеты оценщиков спорных сделок.

Третьими лицами привлечены ЦБ РФ, компания Evison и "Финвижн Холдингс" (мажоритарий "Восточного"). Их представители в заседании участия не принимали.

По данным ЦБ РФ, на 12 ноября 2018 года Ушаковой принадлежало 2,26% уставного капитала банка "Восточный", Аветисяну (через "Финвижн") - 32,02% (с 18 июня 2019 года - 42%). На момент событий 2016 года, с которыми связан иск, Аветисян контролировал Юниаструм банк, а Цытович была председателем правления этого банка.

Банк "Восточный экспресс" завершил процесс присоединения Юниаструм банка в январе 2017 года. Собственники Юниаструма тогда получили около 40% в объединенном банке.

В мае Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить колл-опцион "Финвижн" на 9,99% акций банка. Baring Vostok утратил контроль над "Восточным", спорные акции были списаны в пользу "Финвижн".