Туристический кластер "Западное Подмосковье" появится в Московской области

28.11.19 10:41

Фото с сайта администрации Одинцовского городского округа

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Одинцовский и Рузский городские округа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

"Произошло знаковое событие - подписано соглашение между Одинцовским и Рузским округами. Мы создаем единый туристический кластер "Западное Подмосковье". С этого момента будем развивать общую инфраструктуру - совместные туристические маршруты и программы, фестивали, ярмарки, соревнования", - приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Андрея Иванова.

По его словам, также перекрестные туристические поездки будут реализованы в рамках программы "Активное долголетие".

В пресс-службе отмечают, что на территории двух округов сосредоточено значительное количество исторических и привлекательных мест для туризма: православный Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде, усадьба Большие Вяземы, парк Ларисы Лазутиной в Одинцово, хаски-деревня "Рузская Аляска" в Рузе, парк "Городок" с панорамным видом.

"Также особого внимания заслуживает усадьба "Щербатовых", музей милиции и другие места, который в ходе реализации соглашения об увлечении туристической привлекательности "Западного Подмосковья" будут развиваться и станут более доступными", - отмечается в сообщении.

Власти ожидают, что межмуниципальное соглашение повысит туристическую привлекательность не только в двух округах, но и во всем Подмосковье.