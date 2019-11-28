Каждый седьмой россиянин планирует продлить новогодние каникулы за счет отгулов

28.11.19 10:54

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Значительная часть россиян, работающих по фиксированному графику, настроена в конце декабря либо в январе добавить к новогодним выходным дополнительные выходные в счет отпусков, либо отгулов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Результаты опроса, поступившие в четверг в "Интерфакс", показали, что в целом 15% сотрудников отечественных компаний продлят свои новогодние каникулы.

При этом 8% респондентов планируют взять несколько дней в декабре до 31-го числа включительно, 7% опрошенных возьмут несколько дней с 9 января.

Наибольший удельный вес респондентов, желающих отдохнуть подольше, приходится на сотрудников в возрасте до 34 лет (17% опрошенных данной возрастной категории).

По данным исследования, две трети работающих россиян не будут "удлинять" новогодние каникулы отпусками и отгулами, считая при этом, что в январе это особенно невыгодно.

Опрос показал, что 18% работающих сограждан пока не решили, как им поступить.

Опрос был проведен 27 ноября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 336 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Ранее "Российская газета" отмечала, что работники имеют право продлить новогодние каникулы за счет ежегодного отпуска, однако "присоединить часть отпуска к праздникам - значительно потерять в деньгах". Так, по данным газеты, "если присоединить к каникулам девять дней ежегодного отпуска, доход за январь может снизиться более чем на 10%".