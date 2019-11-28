Хабаровск вошел в тройку лучших городов РФ по управлению финансами и городской экономикой

28.11.19 11:09

Фото с сайта администрации г. Хабаровск

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Хабаровск занял второе место во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик, в номинации "муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами", сообщает пресс-служба мэрии.

Участие в конкурсе принимали 156 муниципальных образований. Хабаровск представил свои наработки в трех номинациях, в одной из них он завоевал второе место, уступив Ханты-Мансийску.

"Приятно, что наша система управления финансами и реализации муниципальной экономической политики получила высокую оценку. Наш город впервые вошел в тройку победителей по всей России. Теперь хабаровский опыт будет растиражирован среди муниципальных образований страны", - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, слова которого приводятся в сообщении.

По условиям конкурса за победу Хабаровск получил премию 2,3 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что для эффективного управления финансами и укрепления экономической политики в Хабаровске в рамках муниципально-частного партнерства используется механизм концессионных соглашений. Для улучшения инвестиционного и делового климата в городе созданы "проектный офис" и муниципальный инвестиционный стандарт.

Кроме этого, упрощена схема получения разрешения на строительство, оптимизированы сроки постановки земельных участков на кадастровый учет, а также практически в два раза для инвесторов сокращено время подключения объектов к инженерным сетям.