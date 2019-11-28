Штраф для юрлиц на 1 млн руб. за продажу никотиновых пэков подросткам могут ввести в Удмуртии

28.11.19 11:13

© РИА Новости. Михаил Фомичев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Госсовет Удмуртии разработал законопроект, запрещающий продажу никотиновых пэков несовершеннолетним, сообщила заместитель председателя республиканского парламента Надежда Михайлова.

"Этот законопроект нами уже разработан, и я думаю, что сегодня-завтра мы его разместим для оценки регулирующего воздействия на интернет-портале", - сказала Михайлова журналистам в четверг.

Она уточнила, что законопроект предполагает запрет продажи никотиновых пэков несовершеннолетним и устанавливает за это штрафы.

"Причем для юридического лица максимальная (санкция - ИФ), предполагаемая в проекте закона, учитывая тот резонанс и то распространение, которое сегодня есть, от 500 тысяч до миллиона рублей", - подчеркнула Михайлова.