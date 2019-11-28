Росавиация поддержала идею о передаче регионам функций заказчика реконструкции аэропортов

28.11.19 11:34

© РИА Новости. Максим Блинов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Росавиация в целом поддерживает предложение вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева передать функции заказчика реконструкции аэропортов в регионы, но крупные объекты предлагает оставить все же в ведении федерального ведомства.

"Будем рассматривать вопрос передачи в регионы функционала заказчика по реконструкции аэропортов. Может быть, крупные аэропорты останутся в ведении федерального центра, а аэропорты местного значения перейдут к регионам", - сообщил глава ведомства Александр Нерадько, слова которого приведены в сообщении пресс-службы главы и правительства Якутии по итогам совещания по вопросу строительства и реконструкции аэропортов Дальнего Востока.

По словам Нерадько, на Дальнем Востоке есть четыре казенных предприятия, управляющих местными аэропортами: "Аэропорты Севера", "Аэропорты Дальнего Востока", "Аэропорты Камчатки" и "Аэропорты Чукотки".

"Конечно, из Москвы сложнее из-за большой удаленности контролировать ход реконструкции аэропортов. Этот функционал перейдет (к регионам - ИФ) вместе с финансированием - деньгами, которые сейчас находятся в распоряжении федеральных казенных предприятий в подчинении Росавиации. В этом случае, мы считаем, контроль за строительством и реконструкцией аэропортов будет плотнее и эффективнее", - считает Нерадько.

Как сообщалось, в среду Трутнев заявил о целесообразности передачи в регионы функций заказчика реконструкции аэропортов, которые сейчас выполняет Росавиация и ее структуры.

Ранее на Дальнем Востоке неоднократно возникали проблемы с поиском подрядчиков для реконструкции аэропортов: торги либо остаются без участников, либо работающая на объекте компания срывает сроки и оставляет объект недостроенным. Так, например, найти подрядчика на реконструкцию аэропорта Благовещенска удалось только с 6-й попытки после увеличения финансирования и привлечения к решению вопроса представителей Росавиации, а аэропорт поселка Оссора на Камчатке дважды менял подрядчика из-за срыва сроков проведения работ.