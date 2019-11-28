Налоговые каникулы введут для турбизнеса в Крыму с 2020 года

28.11.19 11:41

© РИА Новости. Нина Зотина

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Крым с 1 января 2020 года введет налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - собственников малых отелей и гостевых домов, включенных в реестр министерства курортов и туризма региона, сообщила пресс-служба Минтуризма республики в четверг.

"Государственным советом республики Крым одобрен законопроект о предоставлении налоговых каникул собственникам малых отелей и гостевых домов. Документ принят с учетом предложений, разработанных министерством курортов и туризма Крыма", - говорится в пресс-релизе.

Парламент Крыма одобрил изменения в Налоговый кодекс РФ на текущей неделе. Ранее законопроект был принят Госдумой России в трех чтениях и одобрен президентом страны.

"Направление легализации малых средств размещения, работающих вне правового поля - один из основных приоритетов в работе министерства в 2020 году", - заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

На данный момент, кроме разработанных и утвержденных на федеральном уровне льгот для владельцев мини-гостиниц, решивших стать индивидуальными предпринимателями, "разрабатывается комплекс мер по законодательному регулированию деятельности малых средств, размещения в жилых помещениях, правовому обеспечению ведения предпринимательской деятельности на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, оптимизации требований пожарной безопасности, санитарных правил и норм для гостиниц до 15 номеров", отмечает профильное ведомство.

Как сообщалось, по данным Минтуризма Крыма, 40-50% всех средств размещения на территории региона работают "в тени": до 18 тыс. квартиросдатчиков и 4,5-5 тыс. малых отелей.