|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.11.19 11:56
Крым ищет подрядчика для создания проекта инфраструктуры яхтенного туризма за 482 млн рублей
Как говорится в материалах сайта госзакупок, начальная (максимальная) стоимость госконтракта составляет 481,87 млн рублей.
Источником финансирования являются субсидии Крыму из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств республики по реализации мероприятий ФЦП социально-экономического развития региона до 2022 года.
ТЭО должно быть выполнено до 15 декабря 2020 года.
Среди целей и задач - создание условий "для устойчивого развития инфраструктуры" морпортов Крыма путем определения оптимального перечня населенных пунктов, в которых строительство, реконструкция, капремонт портовой инфраструктуры необходимы в первую очередь, а также тех городов, поселков и сел, где такие работы дадут "максимальный экономический эффект".
Кроме того, подрядчик должен найти площадки под размещение портопунктов, яхтенных марин, отдельных гидротехнических сооружений, а также обосновать необходимость реконструкции инженерной инфраструктуры, прилегающей к ним.
Среди задач - обоснование экономической целесообразности строительства объектов портовой инфраструктуры.
Помимо этого, подрядчик должен разработать комплексное предложение "по социально-экономическому развитию и совершенствованию городской среды, функционально-планировочной структуры в целях создания условий по преобразованию прибрежных территорий населенных пунктов в значимые международные центры туризма".
Победитель тендера обязан также подготовить материалы для включения объектов в федеральные целевые программы.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 12 декабря текущего года, его итоги планируют подвести 18 декабря.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин весной поручил кабмину страны подготовить вместе с заинтересованными организациями и представить предложения о развитии яхтенного туризма в республике Крым и Севастополе.
Пока единственный проект в сфере яхтенного туризма, который включен в федеральную целевую программу развития Крыма, - это создание марины в севастопольской Балаклаве. Многие существующие гидротехнические сооружения не ремонтировали на Крымском полуострове со времен СССР, поэтому требуются капитальные вложения, говорят в правительстве Севастополя.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket