Крым ищет подрядчика для создания проекта инфраструктуры яхтенного туризма за 482 млн рублей

28.11.19 11:56

© РИА Новости. Василий Батанов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Служба автодорог Крыма (Симферополь) ищет подрядчика для выполнения технико-экономического обоснования (ТЭО) по объекту "Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым".

Как говорится в материалах сайта госзакупок, начальная (максимальная) стоимость госконтракта составляет 481,87 млн рублей.

Источником финансирования являются субсидии Крыму из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств республики по реализации мероприятий ФЦП социально-экономического развития региона до 2022 года.

ТЭО должно быть выполнено до 15 декабря 2020 года.

Среди целей и задач - создание условий "для устойчивого развития инфраструктуры" морпортов Крыма путем определения оптимального перечня населенных пунктов, в которых строительство, реконструкция, капремонт портовой инфраструктуры необходимы в первую очередь, а также тех городов, поселков и сел, где такие работы дадут "максимальный экономический эффект".

Кроме того, подрядчик должен найти площадки под размещение портопунктов, яхтенных марин, отдельных гидротехнических сооружений, а также обосновать необходимость реконструкции инженерной инфраструктуры, прилегающей к ним.

Среди задач - обоснование экономической целесообразности строительства объектов портовой инфраструктуры.

Помимо этого, подрядчик должен разработать комплексное предложение "по социально-экономическому развитию и совершенствованию городской среды, функционально-планировочной структуры в целях создания условий по преобразованию прибрежных территорий населенных пунктов в значимые международные центры туризма".

Победитель тендера обязан также подготовить материалы для включения объектов в федеральные целевые программы.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 12 декабря текущего года, его итоги планируют подвести 18 декабря.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин весной поручил кабмину страны подготовить вместе с заинтересованными организациями и представить предложения о развитии яхтенного туризма в республике Крым и Севастополе.

Пока единственный проект в сфере яхтенного туризма, который включен в федеральную целевую программу развития Крыма, - это создание марины в севастопольской Балаклаве. Многие существующие гидротехнические сооружения не ремонтировали на Крымском полуострове со времен СССР, поэтому требуются капитальные вложения, говорят в правительстве Севастополя.