Глава ОКР: речи о нейтральном флаге для россиян на ОИ-2020 быть не может

28.11.19 13:46

© РИА Новости. Алексей Филиппов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - У Международного олимпийского комитета нет претензий к Олимпийскому комитету РФ, а значит нет причин запрещать национальной сборной принимать участие в ОИ-2020 или требовать от российских спортсменов выступать в нейтральном статусе, считает президент ОКР Станислав Поздняков.

"ОКР формирует команду, в составе которой спортсмены поедут в Токио и будут защищать там честь страны. Согласно олимпийской Хартии, олимпийские соревнования проходят не между странами, а между спортсменами. Сейчас к ОКР нет никаких претензий со стороны WADA и МОК. Спортивное движение ОКР и его члены вне каких-либо подозрений", - заявил Поздняков в четверг на Олимпийском собрании в Москве.

"Это означает, что нет объективных препятствий для полноценного участия в играх, за исключением спортсменов ВФЛА (...) Вызывают недоумение попытки применить санкции в отношении руководства комитета (ОКР). Эти обвинения не обоснованы и предвзяты, и являются недопустимыми с правовой точки зрения и логики", - добавил он.

Поздняков также назвал неуклюжей попытку привлечь к ответственности российских спортсменов, непричастных к допингу. "Это одна из тем, которая обсуждается в МОК и в международных федерациях", - подчеркнул президент ОКР.

"Продолжаем плановую и полноценную подготовку к Токио-2020", - добавил Поздняков.

При этом он подчеркнул, что речи о нейтральном флаге на Олимпийских играх для россиян быть не может.

"Никакой речи о нейтральном флаге быть не может", - сказал Поздняков на пресс-конференции в четверг.

Глава ОКР добавил, что решение по реакции на возможные вердикты исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет принимать Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Процедура принятия решения в данном контексте предполагает согласие или несогласие РУСАДА. Если оно будет несогласно, то оно будет обжаловано в CAS (Спортивный арбитражный суд - ИФ)", - сказал Поздняков журналистам.

"Отмечу, что ОКР и ПКР (Паралимпийский комитет России - ИФ) - члены общего собрания РУСАДА, и по тем полномочиям, что мы имеем, мы могли бы сами вынести решение, соглашаться с обвинениями или нет. Но мы уже решили передать решение Наблюдательному совету РУСАДА обсудить и вынести решение", - отметил президент ОКР.

В начале этой недели комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить РФ от международных соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, было рекомендовано запретить России подачу заявок на проведение в этот период международных соревнований. Эту рекомендацию исполком WADA рассмотрит на заседании 9 декабря.

В конце прошлой недели независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил руководителя всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина по обвинению в нежелании сотрудничать в расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место своего пребывания для прохождения допинг-контроля.

Временное отстранение было также наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

Впоследствии Олимпийский комитет России заявил о необходимости кардинальной реформы ВФЛА, включая полную замену руководящего состава.

После разразившегося в ноябре 2015 года скандала, связанного с распространением допинга, международная легкоатлетическая организация приостановила членство ВФЛА им отстранила от соревнований всех российских легкоатлетов. В результате сборная России по этому виду спорта пропустила ОИ-2016 в Бразилии. Впоследствии некоторым российским спортсменам разрешили участие в международных стартах, но в нейтральном статусе.