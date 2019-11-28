Сильные ливни и шквальный ветер ожидаются в Крыму

28.11.19 12:43

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на пятницу и в ночь на субботу из-за прогнозируемых сильных дождей и шквалов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в четверг.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением фронтальных разделов Атлантического циклона сутки 29 и ночь 30 ноября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, очень сильный южный, юго-западный ветер 20-25 м/с", - говорится в информации.

Спасатели просят жителей региона держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.

Как сообщалось, продолжительная сухая погода в Крыму сменилась дождями. На 26-27 ноября объявлялось штормовое предупреждение в связи с выходом Средиземноморского циклона.

По данным синоптиков, температура на полуострове в первой половине ноября превышала среднесуточную норму на 8-10 градусов, осадков не было. 10 ноября побит температурный рекорд за все время метеонаблюдений в Крыму - воздух прогрелся до 27,1 градуса.