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28.11.19 12:43
Сильные ливни и шквальный ветер ожидаются в Крыму
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением фронтальных разделов Атлантического циклона сутки 29 и ночь 30 ноября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, очень сильный южный, юго-западный ветер 20-25 м/с", - говорится в информации.
Спасатели просят жителей региона держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.
Как сообщалось, продолжительная сухая погода в Крыму сменилась дождями. На 26-27 ноября объявлялось штормовое предупреждение в связи с выходом Средиземноморского циклона.
По данным синоптиков, температура на полуострове в первой половине ноября превышала среднесуточную норму на 8-10 градусов, осадков не было. 10 ноября побит температурный рекорд за все время метеонаблюдений в Крыму - воздух прогрелся до 27,1 градуса.
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