Генпрокуратура РФ: законопроект о бытовом насилии нуждается в доработке

28.11.19 12:50

© РИА Новости. Кирилл Красильников

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура РФ высказала свои замечания по законопроекту о профилактике бытового насилия в семье, она будет участвовать в дальнейших обсуждениях этого вопроса, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной

"Для получения официального заключения Генеральной прокуратуры этот законопроект поступил в октябре 2019 года. По результатам его рассмотрения были высказаны замечания относительно необходимости дополнительной проработки проектируемых положений на предмет соответствия статьи 12 Всеобщей декларации прав человека и статьи 23 Конституции РФ, согласно которым каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года", - сказал Куренной в эфире официального видеосервиса Генпрокуратуры РФ.

Он отметил, что прокурорами была отмечена необходимость совершенствования "понятийного аппарата законопроекта и обращено внимание, что ряд его положений аналогичен или весьма близок к тем, которые установлены действующим федеральным законодательством".

По его словам, замечания Генпрокуратуры были учтены, однако окончательную оценку законопроекта надзорное ведомство сформирует после официального поступления доработанного законопроекта.

Куренной подчеркнул, что Генпрокуратура участвует в работе над законопроектом, в том числе, в составе созданной в Совете Федерации рабочей группы по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия.