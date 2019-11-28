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28.11.19 13:00
Более 13 тыс. человек остались без тепла в двух городах Нижегородской области
Информация о происшествии на улице Петрищева в Дзержинске поступила в 11:00 мск.
"Произошло нарушение подачи теплоснабжения 26 многоквартирных жилых домов, с количеством жителей 9130 человек", - говорится в сообщении.
Также в зону отключения попали четыре детских сада, две школы.
"Причина происшествия - ветхие сети", - сообщает ГУ МЧС.
Как ожидается, ремонтные работы продлятся до 20:00 мск четверга.
Кроме того, в четверг утром также остались без тепла жители города Володарска, расположенного неподалеку от Дзержинска.
"Произошло нарушение подачи теплоснабжения 19 многоквартирных жилых домов, с количеством жителей 4320 человек", - сообщает ГУ МЧС РФ.
В зону отключения также попали два детских сада, школа, поликлиника, ДК и котельная.
По данным ГУ МЧС, причина происшествия та же - "ветхие сети".
Температура воздуха в регионе -3-7 градусов С.
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