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28.11.19 13:04

Затраты на газификацию Ростовской области могут составить около 40 млрд рублей

© РИА Новости. Александр Кряжев
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Около 40 млрд рублей, по предварительным данным, требуется на газификацию Ростовской области, сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" и ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг" в Ростове-на-Дону.

"Это и деньги "Газпрома", и деньги компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", и администрации области, которые по программе Минсельхоза и министерства экономического развития выделяются. Принято решение проработать вопрос досрочного окончания данной программы при условии софинансирования со стороны межрегионгаза. Такая работа сейчас ведется, и она потребует дополнительных денег. О сроках можно говорить, когда будут ясны источники финансирования. Изначально программа газификации делается на 5 лет. Такая программа-2025 у нас существует. Программы 26-30 не существовало до сегодняшнего момента, мы ее начали верстать. Но получили информацию о том, что можем сделать это досрочно при наличии софинансирования со стороны компании "Газпром межрегионгаз". Пока мы работаем, чтобы механизм данного софинансирования запустить", - сказал Ревенко.

Он также отметил, что эти меры позволят газифицировать порядка 57 тыс. домовладений в Ростовской области.

Ростовская область принимает участие в выполнении программы газификации РФ с 2003 года. За период 2018-2019 годов в полном объеме выполнено строительство 15 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 384 км. Это обеспечило возможность подачи газа в 73 сельских населенных пункта региона и проведение газификации свыше 30 объектов соцкультбыта и более 7 тыс. жилых домов. За этот период также выполнено строительство 309,7 км внутрипоселковых сетей, что составляет 76% от запланированного. На 1 января 2019 года уровень газификации Ростовской области составлял 85,63%.

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