Глава Минобразования Крыма ушла в отставку

28.11.19 13:13

© РИА Новости. Андрей Иглов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава республики Крым Сергей Аксенов принял отставку министра образования, науки и молодежи региона Натальи Гончаровой, возглавлявшей ведомство около семи лет.

"Постановляю принять отставку Гончаровой Натальи Георгиевны по собственному желанию и освободить ее от государственной должности", - говорится в указе Аксенова от 27 ноября, обнародованном на официальном сайте крымского правительства.

Ранее о планах Гончаровой уйти с должности сообщила журналистам вице-премьер республики Елена Романовская.

"Она приняла такое решение, у нее будет другая достойная работа", - сказала Романовская, которая курирует министерство.

Гончарова возглавила министерство образования Крыма в декабре 2012 года, этот пост она сохранила и после вхождения полуострова в состав России. До работы в органах власти республики она в течение 15 лет была учителем географии.

Правительство Крыма сложило свои полномочия 20 сентября текущего года, сразу после вступления в должность переизбранного главы республики. Как заявлял Аксенов, новый состав будет сформирован до конца 2019 года, до этого чиновники работают в статусе "исполняющий обязанности".