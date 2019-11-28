Набиуллина: действие закона о "регуляторной гильотине" не должно касаться ЦБ РФ

28.11.19 13:19

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ нужно вывести из-под действия законопроекта о "регуляторной гильотине", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания правительства РФ, на котором обсуждаются законопроекты о реформе контроля и надзора.

"У Центрального банка есть замечания по обоим законопроектам, они касаются прямого указания на то, чтобы они не распространялись на сферу деятельности Центрального банка", - сказала Набиуллина.

Она следующим образом обосновала эту позицию: "Поясню. То, что касается установления обязательных требований, в первоначальной редакции предусматривалось нераспространение порядка, определяющего выработку обязательных требований, на Банк России, но почему-то в этой редакции это исчезло. Порядок такой по подготовке нормативно-правовых актов и обязательных требований в сфере деятельности Центрального банка установлен законом "О Центральном банке". Многие положения этого законопроекта не могут распространяться на нашу сферу, в том числе, например, здесь в законопроекте предполагается, что орган один не может совмещать функции регулирования и надзора, а Центральный банк совмещает функции регулирования и надзора. Мы не видим необходимости пересматривать эту позицию".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в целом поддержал позицию Банка России, отметив, что вопросы регулирования в части ЦБ можно отразить в законе о Банке России.

Подготовленные Минэкономразвития законопроекты "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и "Об обязательных требованиях в РФ" определяют, как вводить требования для бизнеса и проверять их исполнение. Ранее сообщалось, что регулярность проверок будет зависеть от группы риска компании.