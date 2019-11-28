Питание для детей-инвалидов в томских школах и детсадах изменят с учетом возраста

28.11.19 13:21

© РИА Новости. Игорь Зарембо

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг приняли закон, предполагающий, что томские образовательные учреждения будут кормить детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возраста, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала парламента.

Согласно тексту закона, в детских садах будет отличаться питание детей-инвалидов в возрасте от года до двух лет, от трех до шести лет, от семи лет и старше. То же касается и школьников: будут разные меню для детей от семи до 11 лет и от 12 лет и старше. Изменения коснутся как муниципальных, так и частных учебных заведений.

"Ранее на каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья приходилась одинаковая сумма на питание, соответственно, меню составлялось без учета физиологических потребностей детей разных возрастов в основных пищевых веществах и энергии. Данные поправки помогут это исправить", - сказал председатель комитета по труду и социальной политике томской облдумы Леонид Глок.

По данным облдумы, прогнозная численность детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных и частных образовательных организациях региона, на 2020 год составляет 15 тыс. 552 человека. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.