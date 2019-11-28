Севастополь снова объявил тендер на создание индустриального парка за 530 млн рублей

28.11.19 13:27

© РИА Новости. Владимир Федоренко

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (Севастополь) вновь ищет подрядчика строительства индустриального парка в городе федерального значения, говорится в материалах сайта госзакупок

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 530,431 млн рублей.

"Срок окончания работ - не позднее 1 декабря 2021 года", - отмечается в документах.

Источником финансирования значится бюджет Севастополя, софинансирования - федеральный бюджет в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2022 года".

Заявки на участие в запросе предложений принимаются до 4 декабря, итоги планируется подвести 5 декабря.

Как сообщалось, Севастополь уже трижды в этом году объявлял тендеры на строительство индустриального парка, но ни одна заявка на участие в закупках не поступила.

Площадка для строительства индустриального парка находится в Гагаринском районе Севастополя, на территории земельного участка, расположенного на пересечении двух транспортных "артерий": Камышового шоссе и улицы Индустриальной с выходом на трассу "Таврида".

В индустриальном парке могут разместиться объекты недвижимости, производственные, административные, складские и другие помещения, необходимые для работы промышленных предприятий.