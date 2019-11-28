Кубань в 2020г запустит региональную программу обновления сельхозтехники

28.11.19 13:31

© РИА Новости. Антон Денисов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Краевая программа по обновлению парка сельскохозяйственной техники будет запущена на Кубани в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации региона.

Согласно условиям программы, аграрии смогут приобретать технику и оборудование у промышленных машиностроителей края со скидкой 10%. При этом производителям техники будут получать из краевого бюджета субсидии, компенсирующие эту скидку.

"По просьбам аграриев мы запускаем собственную краевую программу по обновлению сельхозтехники. На эти цели уже заложено 80 млн рублей. Это важный шаг для развития всей отрасли", - цитирует пресс-служба губернатора Вениамина Кондратьева.

Краевая программа разработана по аналогии с действующей федеральной, направленной на поддержку отечественного сельского хозяйства и сельхозмашиностроения.

Федеральная программа государственного субсидирования производителей сельхозборудования - одна из наиболее востребованных среди аграриев. За 10 месяцев текущего года благодаря ей кубанские сельхозпроизводители обновили технику более чем на 3 млрд рублей.