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28.11.19 13:52
ОЭЗ "Титановая долина" рассчитывает в 2021г начать строительство ж/д ветки за 1,7 млрд рублей
"Надеюсь, что в начале декабря РЖД выйдут с частной концессионной заявкой, и это начнет отсчет официального согласования концессионного соглашения перед его заключением. Максимальные сроки его подписания - июль следующего года", - сказал он.
Стоимость строительства железнодорожной инфраструктуры, включая необходимые инвестиции на реконструкцию железнодорожных путей общего пользования - 1 млрд 746,4 млн рублей (с учетом НДС).
По данным гендиректора ОЭЗ, в 2020 году начнутся подготовительные работы по созданию железнодорожной инфраструктуры и началу строительных работ, строительные работы запланированы на 2021-2022 годы. "И в 2022 году, мы надеемся, что там начнется первая эксплуатация в тестовом режиме", - отметил Кызласов.
По его словам, на данный момент подтвержденная потребность резидентов в грузоперевозках - 439 тыс. тонн в год из 500 тыс. тонн максимально возможных. "Плюс, скорее всего, мы часть грузопотока ВСМПО заберем, что касается контейнеров, потому что у них нет своей контейнерной площадки", - добавил Кызласов.
Руководитель "Титановой долины" также сообщил о планах в начале - середине 2020 года запустить скоростной электропоезд "Ласточка" от Нижнего Тагила до Верхней Салды, где расположена первая площадка ОЭЗ. В настоящее время "Ласточки" курсируют из Екатеринбурга до Нижнего Тагила. "Объем перевозок между Нижним Тагилом и Верхней Салдой туда-обратно примерно 1 тыс. человек в сутки. Объем перевозок между Салдой с Екатеринбургом возрастает. Мы договорились с ВСМПО, что определенные деньги ВСМПО выделяет пригородной компании для того, чтобы часть затрат на функционирование "Ласточки" компенсировать", - добавил Кызласов.
"Титановая долина" и РЖД в июне 2019 года подписали соглашение о строительстве ж/д инфраструктуры в ОЭЗ на условиях концессии. Предполагалось, что РЖД инвестируют в проект около 2 млрд рублей.
В октябре сообщалось, что Госэкспертиза одобрила проект ж/д ветки к "Титановой долине". Проект предполагает создание двух путей для обеспечения грузоперевозок: приемоотправочного, полезная длина которого составит 2,016 км, вытяжного - 525 метров.
Ранее со ссылкой на РБК сообщалось, что концессионное соглашение с РЖД по строительству железнодорожной ветки к ОЭЗ "Титановая долина" может быть заключено в середине 2020 года. Сроки строительства железнодорожных путей в Верхней Салде, где находится первая очередь "Титановой долины", пока неизвестны. По данным издания, из-за этого ОЭЗ может лишиться нескольких резидентов с инвестициями в размере более 10 млрд рублей.
Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Первая очередь предусматривает сосредоточение в Верхней Салде предприятий по обработке титана для авиастроения, космонавтики, судо- и автомобилестроения. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь порядка десяти резидентов.
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