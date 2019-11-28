ФПК запустила первый поезд Москва-Белгород с новыми купе и плацкартом

28.11.19 13:55

© РИА Новости. Александр Вильф

28 ноября. Interfax-Russia.ruInterfax-Russia.ru - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) запустила первый поезд с новыми купе и плацкартом на маршруте Москва-Белгород, сообщает пресс-служба ФПК.

Первый рейс с вагонами нового модельного ряда совершил скорый фирменный поезд N71/72 "Белогорье" из Москвы в Белгород, в поездку на котором отправилось более 600 человек.

"Подвижной состав нового модельного ряда выполнен в виде двухвагонных сцепов из плацкартных и купейных вагонов. (. . .) Герметичный переход между двумя вагонами сохраняет тепло, улучшает шумоизоляцию, а также обеспечивает безопасное перемещение между вагонами", - отмечается в сообщении.

В новых вагонах место каждого пассажира оснащено индивидуальными светильниками, USB-разъемами и розетками. В каждом вагоне установлена душевая кабина, в туалетных комнатах - сенсорные краны для бесконтактной подачи воды, а также электросушилки для рук.

Поезд N71/72 "Белогорье" сообщением Москва-Белгород курсирует ежедневно. Время в пути - около 9,5 часов.

"В состав поезда также входят новые штабной вагон, ресторан и СВ, которые имеют стандартную, не двухсцепную, конфигурацию", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что РЖД планируют заменить плацкарт и купе новыми инновационными вагонами с улучшенными характеристиками.