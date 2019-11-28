Власти Кемерово объяснили покупку новой елки за 18 млн рублей

28.11.19 14:11

Фото со страницы группы "6 рукопожатий Кемерово" в соцсети

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Покупка искусственной новогодней ели стоимостью в 18 млн рублей обоснована изношенностью предыдущей, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, сказал журналистам в четверг глава города Илья Середюк.

С начала недели в интернет-сообществах, посвященных городу Кемерово и Кемеровской области, идет бурное обсуждение стоимости новой ели, которая, по мнению комментаторов в соцсетях, слишком завышена. В четверг в мэрии была организована пресс-конференция, на которой градоначальник рассказал о планах по празднованию Нового года, в том числе и по установке новой ели.

"Это (установка ели-ИФ) вызвало большое обсуждение у кемеровчан, есть позитивные и негативные мнения. Почему мы приняли решение ее поставить? Разговоры велись об этом несколько лет, так как старая, которую ставили 11 лет, морально устарела и каждый год приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт: 30% веток уже не работали, в этом году ремонт обошелся бы в 300-500 тыс. рублей, при этом она стала бы короче на треть", - сказал Середюк, добавив, что старая ель передана в Промышленновский район, ее демонтаж уже практически завершен.

Он отметил, что новая ель сделана из стального каркаса, на ней смонтировано около 1 тыс. 900 веток и 200 тыс. светодиодов. При этом ее высота составляет 25 м, что на пять метров выше той, что устанавливали раньше. Планируется, что срок эксплуатации составит порядка 15 лет.

Также Середюк сказал, что новая ель "не самая дорогая", в сравнение он привел Красноярск, где в прошлом году установка новогоднего дерева обошлась в 50 млн рублей. По мнению главы города, сравнение цен на кемеровскую и московскую ели, стоимостью около 6 млн рублей, которое приводилось в СМИ и соцстеях, не корректно, так как в столице России установлено настоящее дерево.

Помимо ели на площади Советов будет установлена новая хоккейная коробка и ледяная площадка для катания, построен лабиринт, три горки и ледовые фигуры.

По словам Середюка, во всех районах города пройдет порядка 1 тыс. праздничных мероприятий, будут организованы 30 мест для запуска фейерверков и салютов. Планируется построить 90 снежных городков.

С 15 декабря начнут работать елочные базары, где помимо елей будет продаваться и лапник с украшениями.