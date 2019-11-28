В цейтноте: контракт на транзит российского газа через Украину необходимо заключить до 13 декабря
  
Радикально реформировать: Минспорт может аннулировать лицензию ВФЛА
   
Недешевые технологии: в Кемерове установили мультимедийную новогоднюю ель за 18 млн рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
28.11.19 14:11

Власти Кемерово объяснили покупку новой елки за 18 млн рублей

Фото со страницы группы "6 рукопожатий Кемерово" в соцсети
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Покупка искусственной новогодней ели стоимостью в 18 млн рублей обоснована изношенностью предыдущей, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, сказал журналистам в четверг глава города Илья Середюк.

С начала недели в интернет-сообществах, посвященных городу Кемерово и Кемеровской области, идет бурное обсуждение стоимости новой ели, которая, по мнению комментаторов в соцсетях, слишком завышена. В четверг в мэрии была организована пресс-конференция, на которой градоначальник рассказал о планах по празднованию Нового года, в том числе и по установке новой ели.

"Это (установка ели-ИФ) вызвало большое обсуждение у кемеровчан, есть позитивные и негативные мнения. Почему мы приняли решение ее поставить? Разговоры велись об этом несколько лет, так как старая, которую ставили 11 лет, морально устарела и каждый год приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт: 30% веток уже не работали, в этом году ремонт обошелся бы в 300-500 тыс. рублей, при этом она стала бы короче на треть", - сказал Середюк, добавив, что старая ель передана в Промышленновский район, ее демонтаж уже практически завершен.

Он отметил, что новая ель сделана из стального каркаса, на ней смонтировано около 1 тыс. 900 веток и 200 тыс. светодиодов. При этом ее высота составляет 25 м, что на пять метров выше той, что устанавливали раньше. Планируется, что срок эксплуатации составит порядка 15 лет.

Также Середюк сказал, что новая ель "не самая дорогая", в сравнение он привел Красноярск, где в прошлом году установка новогоднего дерева обошлась в 50 млн рублей. По мнению главы города, сравнение цен на кемеровскую и московскую ели, стоимостью около 6 млн рублей, которое приводилось в СМИ и соцстеях, не корректно, так как в столице России установлено настоящее дерево.

Помимо ели на площади Советов будет установлена новая хоккейная коробка и ледяная площадка для катания, построен лабиринт, три горки и ледовые фигуры.

По словам Середюка, во всех районах города пройдет порядка 1 тыс. праздничных мероприятий, будут организованы 30 мест для запуска фейерверков и салютов. Планируется построить 90 снежных городков.

С 15 декабря начнут работать елочные базары, где помимо елей будет продаваться и лапник с украшениями.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.11.19 14:41
Рошаль: врачей нельзя сажать в тюрьму за "неумышленные ошибки"
.
  28.11.19 12:18
Путин: военные стран ОДКБ примут участие в параде Победы 9 мая 2020г
.
  28.11.19 11:17
Отказ в компенсациях родственникам жертв катастрофы Ту-154 будет обжалован
.
  28.11.19 10:57
Москву полностью украсят к Новому году до 16 декабря
.
  28.11.19 09:45
Маршрут трамвайной линии в Бирюлево утвердят в следующем году
.
  27.11.19 16:18
Собянин отметил важность запуска трассы Москва-Петербург на полную мощность
.
  27.11.19 15:46
Более 10 тыс. артефактов нашли археологи в Москве в 2019 году
.
  27.11.19 13:14
Инвестиции в московскую экономику в 2019 году выросли почти на 11%
.
  27.11.19 11:59
Чукотка накормит гостей фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" икрой и олениной
.
  27.11.19 10:32
Москвичи запустили петицию о сносе киноцентра "Соловей"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket