|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.11.19 14:21
Ростовский кремль представил новый проект "Зима в Ростове"
"Мы презентуем наш новый проект "Зима в Ростове", он стартует 1 декабря и продлится до 1 марта", - сказал Каровская на пресс-конференции в ярославском пресс-центре "Интерфакса" в четверг.
По ее словам, музей попытался сделать программу такой, чтобы каждый гость смог почувствовать все прелести русской зимы.
"Музей предложит туристам традиционные для русской зимы развлечения: подледную рыбалку, охоту, катание на снегоходах, лыжах, коньках. Практически весь туристический бизнес Ростова будет задействован в этом проекте. Люди, которые захотят поучаствовать в нем, получат скидки в рестораны, отели, пункты проката оборудования", - отметила Каровская.
Также Ростовский кремль впервые организует новогоднюю ярмарку.
"Раньше у нас не получалось создать полноценную ярмарку, наконец-то удалось это сделать. На ней можно будет приобрести уникальные сувениры, например, елочные шары, расписанные вручную. Сейчас очень сложно купить подобный шар. Для нас специально их расписывали мастера из Великого Новгорода", - сказала директор музея-заповедника.
Каровская также предложила гостям покупать на ярмарке уникальные пряники и другие сувениры, которые можно будет приобрести только в Ростове.
"Любой может приехать и выбрать новогодний подарок, а затем на ярмарке его упаковать в нашу подарочную бумагу - ее дизайн был разработан совсем недавно нашим специалистом, была создана специальная айдентика. Мы также создали специальный глинтвейн с медом, который также будут продавать на ярмарке", - сказала она.
Глава музея подчеркнула, что программа проекта "Зима в Ростове" будет интересна всем людям независимо от возраста. Для семей и взрослого поколения пройдут несколько концертов.
"Я вас приглашаю на "Рождественский вертеп", оперные представления и детские спектакли. У нас в городе нет театра, даже кукольного. Для детей в кремле специально покажут кукольный спектакль", - отметила она.
В свою очередь заместитель директора департамента туризма правительства Ярославской области Владимир Лысенко сказал, что власти региона поставили цель увеличить турпоток в низкий сезон. Подобными мероприятиями эта задача может быть решена.
"Зима для Ярославской области - возможность заявить о своих новых продуктах. Во многих городах региона состоятся новогодние мероприятия. Мы предлагаем туристам ярмарки, гастрономические туры", - сказал Лысенко.
Замглавы департамента добавил, что путешествие в Ростов позволяет окунуться в атмосферу самого популярного советского фильма - "Иван Васильевич меняет профессию", который снимался в кремле.
Каровская подчеркнула, что туристы смогут увидеть все объекты, на фоне которых снимался фильм.
"Гости могут поучаствовать в интерактивном квесте по мотивам популярного советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию". В рамках квеста у туристов будет возможность провести фотосессию в костюмах из фильма", - заключила она.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket