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28.11.19 14:21

Ростовский кремль представил новый проект "Зима в Ростове"

Фото с сайта государственного музея-заповедника "Ростовский кремль"
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Выставки, ярмарка, концерты и экскурсии пройдут в рамках проекта "Зима в Ростове", организованном государственным музеем-заповедником "Ростовский кремль" (Ярославская область), сообщила директор ГМЗ Наталия Каровская.

"Мы презентуем наш новый проект "Зима в Ростове", он стартует 1 декабря и продлится до 1 марта", - сказал Каровская на пресс-конференции в ярославском пресс-центре "Интерфакса" в четверг.

По ее словам, музей попытался сделать программу такой, чтобы каждый гость смог почувствовать все прелести русской зимы.

"Музей предложит туристам традиционные для русской зимы развлечения: подледную рыбалку, охоту, катание на снегоходах, лыжах, коньках. Практически весь туристический бизнес Ростова будет задействован в этом проекте. Люди, которые захотят поучаствовать в нем, получат скидки в рестораны, отели, пункты проката оборудования", - отметила Каровская.

Также Ростовский кремль впервые организует новогоднюю ярмарку.

"Раньше у нас не получалось создать полноценную ярмарку, наконец-то удалось это сделать. На ней можно будет приобрести уникальные сувениры, например, елочные шары, расписанные вручную. Сейчас очень сложно купить подобный шар. Для нас специально их расписывали мастера из Великого Новгорода", - сказала директор музея-заповедника.

Каровская также предложила гостям покупать на ярмарке уникальные пряники и другие сувениры, которые можно будет приобрести только в Ростове.

"Любой может приехать и выбрать новогодний подарок, а затем на ярмарке его упаковать в нашу подарочную бумагу - ее дизайн был разработан совсем недавно нашим специалистом, была создана специальная айдентика. Мы также создали специальный глинтвейн с медом, который также будут продавать на ярмарке", - сказала она.

Глава музея подчеркнула, что программа проекта "Зима в Ростове" будет интересна всем людям независимо от возраста. Для семей и взрослого поколения пройдут несколько концертов.

"Я вас приглашаю на "Рождественский вертеп", оперные представления и детские спектакли. У нас в городе нет театра, даже кукольного. Для детей в кремле специально покажут кукольный спектакль", - отметила она.

В свою очередь заместитель директора департамента туризма правительства Ярославской области Владимир Лысенко сказал, что власти региона поставили цель увеличить турпоток в низкий сезон. Подобными мероприятиями эта задача может быть решена.

"Зима для Ярославской области - возможность заявить о своих новых продуктах. Во многих городах региона состоятся новогодние мероприятия. Мы предлагаем туристам ярмарки, гастрономические туры", - сказал Лысенко.

Замглавы департамента добавил, что путешествие в Ростов позволяет окунуться в атмосферу самого популярного советского фильма - "Иван Васильевич меняет профессию", который снимался в кремле.

Каровская подчеркнула, что туристы смогут увидеть все объекты, на фоне которых снимался фильм.

"Гости могут поучаствовать в интерактивном квесте по мотивам популярного советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию". В рамках квеста у туристов будет возможность провести фотосессию в костюмах из фильма", - заключила она.

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