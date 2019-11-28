Нижегородские чемпионы ОИ и Паралимпийских игр получат земельные участки

28.11.19 14:31

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в четверг приняли изменения в местный закон, касающиеся предоставления земельных участков выдающимся спортсменам под индивидуальное строительство.

"В частности, предусмотрено бесплатное предоставление земельных участков для строительства индивидуального дома всем нижегородским чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр", - сообщается на сайте парламента.

В настоящее время земельные участки предоставляются в собственность бесплатно чемпионам и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр - участникам от Нижегородской области. Но положения закона области применялись только в отношении победителей данных соревнований, прошедших после 1 июля 2012 года.

"Вместе с тем, общее количество чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, проживающих на территории Нижегородской области либо представлявших ее на Олимпийских и Паралимпийских играх, составляет на сегодняшний день 38 человек. Из них только 17 человек реализовали право на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в настоящее время в Нижегородской области проживают семь чемпионов и призеров Сурдлимпийских игр.

Принятые поправки вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.