Саратовская область в 2019г направит на господдержку АПК около 2 млрд рублей

28.11.19 14:33

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 ноября. Interfax-Russia.ru - На развитие агропромышленного комплекса Саратовской области до конца 2019 года будет направлено 10,6 млрд рублей инвестиций (по полному кругу хозяйствующих субъектов), что на 6% больше, чем в прошлом году, сообщила глава Минсельхоза региона Татьяна Кравцева на совещании в четверг.

Объем господдержки АПК региона в текущем году составит около 2 млрд рублей.

В частности, 31 крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) уже получило гранты на поддержку начинающих фермеров, еще восемь КФХ - на развитие семейных животноводческих ферм, отметила Кравцева.

Кроме того, фермеры получили 14 грантов по программе "Агростартап" в рамках национального проекта по предпринимательству, еще пять грантов было предоставлено сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках регионального проекта.

В общей сложности в 2019 году в регионе было зарегистрировано более 170 новых КФХ.

Ожидается, что по итогам года от предприятий АПК в консолидированный бюджет области поступит 4,5 млрд рублей налогов, что на 8,6% больше, чем в 2018 году, резюмировала глава областного Минсельхоза.