Глава Крыма назвал "истерическим информационным фоном" новые антикрымские санкции Украины

28.11.19 14:45

© РИА Новости. Александр Полегенько

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Санкции Украины против более 130 юридических лиц за работу в Крыму, введенные на днях, являются частью информационной войны против России, считает глава республики Крым Сергей Аксенов.

"Для наших буйных соседей важно создавать истерический информационный фон вокруг Крыма по любым поводам. Это часть информационной войны, которую Украина ведет против России уже более пяти лет. Содержание заявлений и их связь с реальностью не имеют для представителей украинской власти никакого значения. Главное - постоянно обвинять в чем-нибудь нашу страну", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

Украина ввела санкции против 131 юридического лица за деятельность в Крыму. Под этой "деятельностью" украинские власти подразумевают "разрушение объектов культурного наследия", теле- и радиовещание на полуострове, а также поставку материалов для оборонно-промышленного комплекса.

"О "разрушении" объектов культурного наследия: на реставрацию только одного такого объекта - Ханского дворца в Бахчисарае, который за время украинской аннексии полуострова пришел в плачевное состояние, - запланировано более 2 миллиардов рублей в рамках федеральной целевой программы социального и экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2022 года. Так что будем и дальше реставрировать, строить, вещать и развивать предприятия ОПК", - заявил Аксенов.

Он считает, что "военно-санкционная риторика" украинской власти "выглядит как минимум нелепо на фоне растущего турпотока со стороны Украины: только в текущем году наш регион (Крым - ИФ) посетили более миллиона граждан соседней страны".

"И это несмотря на массированную русофобскую пропаганду, на вопли об "оккупации" полуострова и мифы о вечной войне с Россией. Приезжая в Крым, люди фактически выражают свое отношение к этой безумной пропаганде, к этой политике. И к санкциям в том числе", - написал глава Крыма.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума.

Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Так, сейчас под американскими ограничениями находятся уже порядка 800 российских компаний и граждан.

Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.