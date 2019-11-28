Мастер-классы по скандинавской ходьбе и мыловарению ждут туляков в зимние месяцы

28.11.19 15:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Около 1 тыс. мероприятий запланировано в рамках проекта "Зима по-тульски", который стартует с 1 декабря в Туле, сообщил журналистам четверг заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Андрей Журавлев.

По его словам, в наступающем зимнем сезоне проект пройдет под девизом "Время новых возможностей". Основными направлениями стали: "Время спорта", "Время искусства", "Время детства" и "Время праздника".

"Все мероприятия бесплатны для посетителей. Помимо основных площадок в парках, мероприятия проекта впервые пройдут в парке "Патриот-Тула" и Баташевском саду", - сказал Журавлев.

Организаторы предлагают тулякам в Центральном парке города еженедельные пробежки на дистанцию в 5 км, тренировки для детей Fitness-baby, мастер-классы по скандинавской ходьбе, семейные спортивные эстафеты.

В парках города будет работать музыкальная гостиная с ретро-песнями, творческими встречами поэтов, вечерами поэзии, а также выставка новогодних игрушек прошлого века.

В Центральном парке создана зона отдыха у костра, где можно согреться и выпить горячего чая.

Интерактивная программа "Зима по-тульски" с развлекательными мероприятиями будет проходить в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, а также на новых локациях в парке "Патриот-Тула" и в Баташевском саду. Уже 21 декабря в главном парке города откроется "Резиденция Деда Мороза".

Предусмотрены мастер-классы для детей и взрослых "Правополушарное рисование", "Мыльная фантазия" (мыловарение) "Искусство оригами", "Пластилинография", по созданию моделей "Техника в масштабе". На площадке "Фабрики будущего" в парке "Патриот-Тула" пройдет "Открытый урок в планетарии".

По словам Журавлева, к новинкам этого сезона относятся пальчиковый театр "Сказки у печки", где будут инсценироваться детские сказки в детском городке Центрального парка, зимний квест "По мотивам русских сказок", настольные и уличные игры "Мега-дженга, "Зимняя мозаика", "Зимняя бродилка".

"Мы сохранили лучшие наработки прошлых лет и добавили новые яркие события, которые будут проводиться на разных площадках - эстрадах, ледовых катках, в аллеях парков. Уверен, этой зимой в тульских парках будет еще интереснее и веселее", - подчеркнул Журавлев.