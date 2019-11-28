Бюджет Чувашии на 2020-2022гг принят с профицитом

28.11.19 15:43

© РИА Новости. Илья Питалев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Государственного совета Чувашии на заседании в четверг приняли во втором (окончательном) чтении закон о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Бюджеты Чувашии на 2020-2022 годы утверждены с профицитом.

Согласно материалам Госсовета, основные характеристики республиканского бюджета Чувашии на 2020 год определены, исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 313 млрд 682,6 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего 103% (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года).

Так, на 2020 год доходы бюджета утверждены в размере 55,568 млрд рублей, расходы - 55,364 млрд рублей, профицит - 203,9 млн рублей, или 0,4% от доходов.

В 2021 году доходы составят 50,613 млрд рублей, расходы - 49,827 млрд рублей, профицит - 786 млн рублей; в 2022 году доходы планируются в размере 50,402 млрд рублей, расходы - 49,676 млрд рублей, профицит - 726,2 млн рублей.

Министр финансов Чувашии Светлана Енилина на заседании подчеркнула, что бюджет республики остается социально ориентированным. Приоритетами в расходах бюджета являются развитие инфраструктуры, социальной сферы, повышение качества жизни населения.

Согласно информации на сайте Минфина республики, в 2020 году на развитие образования планируется направить 16,2 млрд рублей; на развитие здравоохранения с учетом средств ТФОМС - 21 млрд рублей; на социальную политику - 14 млрд рублей; на развитие культуры и кинематографии - 1,6 млрд рублей; на развитие спорта - 1,1 млрд рублей. Кроме того в 2020 году существенные вложения предусматриваются в сельское хозяйство, в сферу жилищно-коммунального хозяйства и экологии. На развитие дорожного хозяйства в следующем году предусматривается 4,8 млрд рублей, из которых 3,3 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог; 1,2 млрд рублей - на строительство дорог.

Верхний предел государственного долга Чувашии на 1 января 2021 года утвержден в размере 11,427 млрд рублей, на 1 января 2022 года - 10,686 млрд рублей, на 1 января 2023 года - 10,013 млрд рублей.

Кроме того депутаты утвердили изменения в закон о бюджете республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. С учетом вносимых изменений параметры республиканского бюджета на 2019 год по доходам составят 57 млрд 419,8 млн рублей (увеличение на 1 млрд 91 млн рублей), по расходам - 57 млрд 596,3 млн рублей (увеличение на 1 млрд 91 млн рублей), дефицит - 176,5 млн рублей (без изменений, 0,3% от расходов).