Больше половины петербуржцев обеспокоены экологией региона

28.11.19 15:55

© РИА Новости.Александр Гальперин

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Главными темами IV Северо-Западной межрегиональной общественной экологической конференции станут обращение с отходами, водоохрана и экологичный городской транспорт, сообщил председатель комиссии по экологии, городскому хозяйству, транспорту и ЖКЗ Общественной палаты Петербурга Валерий Солдунов.

"Сегодня в Санкт-Петербурге назрело немало экологических вопросов. Это подтверждает проведенный опрос общественного мнения об экологической обстановке на Северо-Западе, который мы организовали в рамках подготовки к конференции. По итогам, 57% опрошенных оценили экологическую обстановку в нашем регионе не выше 5 баллов из 10 возможных. В прошлом году так думали только 30% опрошенных", - сказал он на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

Большая часть респондентов указала в числе самых актуальных экологических проблем загрязнение воздуха (62,9%), загрязнение водоемов (48,6%), нехватку зеленых зон (42,9%), а также несанкционированные свалки (34,3%), несвоевременный вывоз мусора (34,3%), ухудшение состояния здоровья (34,3%) и применение реагентов на дорогах зимой (31,4%).

Абсолютное большинство опрошенных (91%) считают необходимым общественный контроль над ситуацией. Озвученные горожанами проблемы обсудят на площадке Северо-Западной межрегиональной общественной экологической конференции, которая состоится в пятницу. В рамках тематических секций выступят представители крупнейших экологических НКО, профильных комитетов Смольного и органов Законодательного собрания.