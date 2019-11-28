Новые стандарты образования хотят ввести в школах с 1 сентября 2021 года

28.11.19 16:11

© РИА Новости. Руслан Шамуков

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) при Минпросвещения России одобрил новые школьные ФГОС, сообщает пресс-служба ведомства.

"Совет рассмотрел и одобрил обновленные стандарты общего образования. Это ключевой документ, отображающий суть школьной программы, на который ориентируются все школы и педагоги страны", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Вместе с тем в ведомстве уточнили, что датой вступления новых стандартов предложено установить 1 сентября 2021 года. Как ожидается, за это время будет проведена методическая работа и доработка проектов документов.

В пресс-службе напомнили, что работа по обновлению стандартов и образовательных программ ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

В начале года президент РФ Владимир Путин поручил правительству обновить федеральные образовательные стандарты, поручение должно быть выполнено к 1 декабря.

В конце марта Минпросвещения опубликовало проект новых стандартов, однако они были подвергнуты критике - в том числе со стороны "Гильдии словесников" и ОНФ. Позже Минпросвещения доработало стандарты, и в сентябре вновь выложило их на сайт regulation.gov.ru. Однако и новая редакция была раскритикована - в частности, с критикой выступали в ОНФ, Московском патриархате, с критикой также выступил академик РАО Евгений Ямбург.

"Внезапно на головы детей и учителей решили обрушить новый стандарт содержания образования, авторы которого не имеют ни малейшего представления ни о реальных возможностях детей, ни о тех конкретных условиях, в которых существует современная российская школа", - писал Ямбург в открытом письме, опубликованном 20 ноября в "Коммерсанте".

Наконец, в конце ноября стало известно о том, что свой отзыв на новую версию проекта ФГОС подготовила Российская академия образования (РАО). Экспертизу проводил специальный совет РАО с пятью комиссиями и 17 рабочими группами, в ней принимали участие свыше 300 экспертов. Как сообщалось, РАО нашла более 500 существенных замечаний к проектам.