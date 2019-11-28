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28.11.19 16:30

Матвиенко предложила правительству оснастить все школы и детсады современным охранным оборудованием

© РИА Новости. Максим Блинов
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Все российские школы и детсады должны быть обеспечены современным охранным оборудованием, для этого потребуется дополнительно порядка 100 млрд рублей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Важнейшей задачей государственной политики, безусловно, является обеспечение безопасности детей. Это комплексный вопрос, но начать нужно, считаю, с первоочередных мер. В частности, необходимо как можно скорее в каждой школе, в каждом детском саду установить современное охранное оборудование", - сказала Матвиенко на заседании возглавляемого ею Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По ее словам, недавно министерство просвещения провело анализ, по результатам которого сегодня на эти цели нужно выделить дополнительно порядка 100 миллиардов рублей.

"Полагаю, что правительство сможет изыскать необходимые средства", - отметила спикер СФ.

Об усилении охраны детсадов и школ вновь заговорили в России на фоне трагедии в Нарьян-Маре, где 31 октября 36-летний местный житель проник в детский сад "Сказка" и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа.

"Надеюсь, этот случай станет поводом для того, чтобы проверить и пересмотреть всю систему охраны и безопасности детских учреждений, пересмотра и уточнения норм, которые есть", - заявила 1 ноября Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Кузнецова.

По ее словам, в детских садах регулярно происходят "то избиение, то насилие, в одном из регионов ребенка душили на веранде, но, слава Богу, вовремя заметили, в другом - похитили, в третьем - насильственные действия сексуального характера, в четвертом недавно погибла девочка во время тихого часа". "Можем бесконечно копаться в случаях, разбираться, что это - непрофессионализм, недофинансированность охраны, но кнопку в Нарьян-Маре нажал человек, который открыл дверь человеку с ножом. Элементарная человеческая халатность, надежда на "авось", потеря бдительности в то время, когда идет речь о заботе о детях. Дети в детсаду совершенно беспомощны, не защищены, это повышенная ответственность взрослых", - сказала Кузнецова.

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов на фоне трагедии в Нарьян-Маре предложил внести изменения в постановление правительства РФ об обязанности детских садов и школ нанимать сотрудников Частных охранных предприятий (ЧОПов) для охраны. По его словам, трагедия в Нарьян-Маре в очередной раз подняла вопрос об охране детских учреждений. "Сложно даже подобрать слова для родителей, чей ребенок был убит в детском саду Нарьян-Мара. Шок и горе. Но эта беда вновь подняла вопрос об охране детских учреждений", - сказал Неверов.

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