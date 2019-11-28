Десять авиарейсов задерживаются в аэропорту Ростова-на-Дону из-за метеоусловий

28.11.19 16:33

© РИА Новости. Илья Питалев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки нескольких рейсов из аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Один борт сейчас находится в Краснодаре, еще пять рейсов задерживаются на прилет, они же задерживаются и на вылет из аэропорта, это оборотные рейсы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рейс "Аэрофлота", направлявшийся из "Шереметьево" в "Платов", был направлен на запасной аэропорт в Краснодар из-за погодных условий, пробыл там некоторое время и снова направился в ростовский аэропорт, однако погодные условия по-прежнему не позволяли ему приземлиться в Ростове-на-Дону, вследствие чего он снова сел в аэропорту Краснодара.

В районе аэропорта "Платов" наблюдается сильный туман.