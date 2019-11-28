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28.11.19 16:52

Минстрой обещает в срок завершить строительство жилья для пострадавших в Иркутской области

© РИА Новости. Владимир Трефилов
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Жилье для пострадавших в результате летних паводков в Иркутской области будет построено в срок, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.

"Мы сейчас активно ведём совместную работу с Иркутской областью, каждый день проводим совещания, координируя активности. На следующей неделе выйдем на плановые темпы по строительству жилья, завершив работу в срок", - сказал Волков на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко неоднократно выражал недовольство сроками восстановления жилья в регионе.

"Это не стройка, которая идёт. Это не темпы, это баловство какое-то. Основные сроки нарушены, и пока промышленного строительства нет", - заявлял он.

Мутко отмечал, что сейчас ведутся работы по восстановлению дорог и инженерных объектов.

"А остального ничего нет. Лето красное пропели, называется. В том же Нижнеудинске мы были, там вообще конь не валялся", - добавил Мутко.

Вице-премьер отмечал, что если положение дел не изменится, то управление ситуацией возьмет на себя федеральный центр.

Как показывал опрос пострадавших граждан, почти половина респондентов считает, что власти делают не все для восстановления городов. Треть опрошенных в Тулуне и каждый четвёртый в Нижнеудинске называл неудовлетворительным состояние дел в своих городах.

Этим летом Иркутская область пережила две волны крупного паводка. В результате наводнений пострадали более 47 тыс. человек, непригодными для проживания признаны почти 7 тыс. домов.

Режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранен как минимум до октября 2020 года - до тех пор, пока всех граждан не обеспечат новым жильем.

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