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28.11.19 17:17
Приемные родители и опекуны в Тульской области с нового года будут ежемесячно получать от 9 тыс. до 18 тыс. рублей
Соответствующий закон принят в четверг депутатами регионального парламента.
"С 1 января 2020 года будет увеличен размер ежемесячной выплаты денежных средств опекуну (попечителю) и приемному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из норм материального обеспечения указанной категории детей. Суммы выплат установлены с учетом возраста детей (до 18 лет - ИФ)", - говорится в сообщении.
Размер ежемесячной выплаты составит от 9,4 тыс. до 17,8 тыс. рублей.
"Это очень важный закон. Хочу подчеркнуть, что используется гибкий подход, поскольку размер выплат исчислялся, исходя из норм обеспечения различных возрастных групп, а их предусмотрено восемь", - приводит пресс-служба слова председателя думского комитета по социальной политике Марины Левиной.
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