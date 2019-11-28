Мутко поручил решить все вопросы по жилью для пострадавших в Иркутской области к 20 декабря

28.11.19 17:30

© РИА Новости. Илья Питалев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Все вопросы, касающиеся восстановления жилищных прав пострадавших от летних паводков в Иркутской области, должны быть решены к 20 декабря, рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Как минимум все жилищные вопросы в регионе должны быть закрыты к 20 декабря: каждая семья в 135 населённых пунктах должна иметь на руках или сертификат на жилье, или на капремонт ", - пояснил Мутко после заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Этим летом Иркутская область пережила две волны крупного паводка. В результате наводнений пострадали более 47 тыс. человек, непригодными для проживания признаны почти 7 тыс. домов.