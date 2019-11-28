В России будет создана цифровая система госуправления

28.11.19 17:32

© РИА Новости. Екатерина Штукина

28 ноября. Interfax-Russia.ru - В России необходимо создать цифровую систему государственного управления, которая будет единой для всех ведомств, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Платформенный подход стал ведущим, и сегодня практически все крупнейшие компании мира используют платформенные бизнес-модели, чтобы продвигать свой бизнес. И нам этот опыт надо использовать, чтобы обеспечить новый уровень взаимодействия государства, бизнеса и граждан нашей страны. Для этого у нас есть программа по цифровой экономике, и для этого необходимо постараться сформировать цифровую платформу государственного управления", - сказал премьер на совещании по цифровой системе государственного управления в центральном офисе Сбербанка России (MOEX: SBER).

При этом Медведев подчеркнул, что при решении этой задачи необходимо избежать лишних затрат и неэффективного управления.

"Когда приходят и говорят, что для того, чтобы нам быть современными, перейти на цифровую модель взаимоотношений, то вот смета, нам нужно купить такое-то количество компьютеров в такой-то комплектации, посадить столько-то людей, и, будьте добры, вы нам это обеспечьте, а если не обеспечите, то никакого перехода на "цифру" не будет. Этот подход неправильный, поскольку он затратный, и очень часто содержит в себе риски или неэффективного управления, или коррупции, потому что закупается то, что не нужно", - пояснил премьер.

Он заявил, что хотел бы услышать от участников совещания, каким образом можно сформировать цифровую платформу госуправления в России.

По словам Медведева, в стране уже есть отдельные фрагментарные примеры прототипов таких цифровых платформ, например, электронные сервисы ФНС, Федерального казначейства или московских властей.

"Но все это довольно разрозненно и не всегда способно к общению друг с другом, а это как раз квинтэссенция современного цифрового мира, когда системы могут общаться друг с другом практически без помощи человека", - сказал он.

По словам Медведева, для этого в России разрабатываются суперсервисы - то есть различные услуги, в том числе и государственные, которые собраны в единые сервисы. Премьер добавил, что до конца 2021 года в стране предполагается создать 25 таких суперсервисов.

Вместе с тем, Медведев пояснил, что целью нынешнего заседания не является принятие какого-либо "фундаментального решения" по этой теме. "Нам просто нужно понять, как мы будем действовать, какие поручения нужны, и какие акты нужно подготовить, чтобы эту работу развернуть", - сказал он.