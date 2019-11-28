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28.11.19 18:01
Власти Крыма не закроют крупнейший в Европе парк львов, хотя имеют претензии к его работе
"Налоги на территории республики Крым должны платить все без исключения, кроме того, работать без нормальных очистных (сооружений - ИФ), без прививок животных, без паспортов никому в Крыму не позволено", - заявил Аксенов на встрече со своим заместителем - главой Минсельхоза региона Андреем Рюмшиным. Стенограмма размещена в четверг на сайте крымского правительства.
"В течение двух недель активизировалась истерика господина Зубкова в социальных сетях и СМИ о том, что якобы органы власти не дают ему работать. (. . .) Я вам сказал и коллегам заявляю, и крымчанам подчеркиваю свою позицию: никакой цели закрыть сафари-парк нет. По крайней мере, зверям сегодня ничего не угрожает, мы наблюдаем за ситуацией. В случае попыток Зубкова умерщвления животных правоохранительными органами будут приняты соответствующие меры реагирования", - заявил Аксенов.
Третьего декабря Белогорский райсуд рассмотрит административное дело в отношении руководства парка: ветеринары добиваются приостановки его деятельности (до 90 суток), утверждая, что часть львов не привиты от бешенства.
Зубков называет претензии необоснованными, заявляет, что ветеринары-чиновники мешают работать "Тайгану", постоянно приходят с проверками и выписывают штрафы.
В интернете размещена петиция "Помогите сохранить уникальный парк львов "Тайган" в Крыму", которую подписали уже почти 128 тыс. человек.
Между тем, Зубков заявил в середине ноября о планах сократить количество содержащихся в "Тайгане" и зоопарке "Сказка" бурых медведей с 40 до 10-12. Бизнесмен объяснил, что ему нужно "оптимизировать коллекцию". Если медведей никто не захочет забрать, их усыпят или застрелят. Уменьшать численность животных Зубкову приходится из-за многочисленных проверок ветеринарных служб, которые выписали зоопаркам штрафы. Еще одной причиной он назвал вынужденный отказ от планов построить парк медведей под Севастополем. В этой ситуации предпринимателю приходится думать "об экономической составляющей" парков.
Эдгард Запашный подключился к переговорам между "Тайганом" и крымскими властями.
Олег Зубков в 2012 году основал на берегу Тайганского водохранилища парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей. Ранее в Ялте он открыл первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" живут больше 2,5 тыс. животных, в "Сказке" - 1,5 тыс.
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