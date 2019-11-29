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29.11.19 08:45

Доля современных кораблей на Черноморском флоте РФ в 2020 году вырастет до 70%

© РИА Новости. Василий Батанов
29 ноября. Interfax-Russia.ru - Доля современных кораблей и судов на Черноморском флоте России в 2020 году составит 70%, сообщил командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

"Благодаря существенному обновлению корабельного и судового состава флота, доля современных кораблей и судов на Черноморском флоте превысила 50 процентов. Если говорить о ближайшей перспективе, то на 2020 год запланирована поставка ещё 16 современных боевых кораблей и судов обеспечения, что позволит увеличить их долю до 70 процентов", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По словам командующего, в третьей декаде декабря в состав Черноморского флота войдет оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" малый ракетный корабль "Ингушетия", его госиспытания завершаются.

"На завершающей стадии государственных испытаний находится малый ракетный корабль "Ингушетия", оснащенный комплексом крылатых ракет "Калибр", его вхождение в состав ЧФ ожидается в третьей декаде декабря", - сказал Осипов, которого цитирует отдел информационного обеспечения ЧФ.

Подводя итоги уходящего года, Осипов напомнил: "В 2019 году в состав флота принято пять новейших кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера. Кроме того, вспомогательный флот пополнился четырьмя новыми судами обеспечения, среди которых морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран".

В 2020 году запланирована поставка и приём в состав флота еще 16 кораблей и судов обеспечения, подчеркнул командующий.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной.

Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Черноморский флот России за последние годы получил несколько новых кораблей, шесть дизель-электрических подлодок, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

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