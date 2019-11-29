Финляндии предложили открыть в Удмуртии производство оборудования для мусоропереработки

29.11.19 08:38

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Удмуртия вышла с предложением к Финляндии организовать в республике производство по выпуску оборудования для мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов, сообщил гендиректор корпорации развития республики Константин Сунцов на совещании в четверг в Ижевске с представителями посольства Финляндии.

"Мы выходим с предложением задуматься о создании такого производства в Удмуртии", - сказал Сунцов.

Он уточнил, что речь идет о создании финской стороной в Удмуртии производства оборудования для обработки и сортировки твердых коммунальных отходов и мусора. По его словам, в республике может быть локализовано производство сепараторов, а также прессов, металлических конструкций, балок.

Сунцов отметил, что в настоящее время в России проводится реформа, которая предполагает до 2024 года строительство более 200 мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов на общую сумму порядка 1 трлн рублей.

Он пояснил журналистам, что выбор именно Финляндии в качестве потенциального партнера связан с тем, что "эта страна уже провела "мусорную" реформу на высоком уровне".

"Финны очень сильно славятся как раз своей историей с мусором. Они ее уже прожили, и у них эти заводы по производству оборудования для заводов уже есть. Мы предлагаем им часть производства локализовать в Удмуртии", - сказал Сунцов.